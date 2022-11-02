В Финляндию идут корабли НАТО

Корабли НАТО посетят Финляндию с 4 по 7 ноября. У них запланированы учения в Финском заливе и северной части Балтийского моря, сообщают финские СМИ.



Цель учений — «улучшение оперативной совместимости судов НАТО и Берегового флота в прибрежной зоне». Три корабля Берегового флота пришвартуются в порту Хернесаари в центре Хельсинки. Свободного доступа посетителей на них не будет.



Это первые учения после начала процесса вступления Финляндии в Североатлантический альянс. «Фонтанка» писала, что Эстония и Финляндия хотели бы «закрыть» Финский залив для российских кораблей и превратить Балтийское море во «внутреннее море» НАТО.

