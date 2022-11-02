    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, с-в

    763мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.43eur60.97

    В Финляндию идут корабли НАТО

    4197
    3 комментария

    Корабли НАТО посетят Финляндию с 4 по 7 ноября. У них запланированы учения в Финском заливе и северной части Балтийского моря, сообщают финские СМИ.

    Цель учений — «улучшение оперативной совместимости судов НАТО и Берегового флота в прибрежной зоне». Три корабля Берегового флота пришвартуются в порту Хернесаари в центре Хельсинки. Свободного доступа посетителей на них не будет.

    Это первые учения после начала процесса вступления Финляндии в Североатлантический альянс. «Фонтанка» писала, что Эстония и Финляндия хотели бы «закрыть» Финский залив для российских кораблей и превратить Балтийское море во «внутреннее море» НАТО.

    Заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО пока не ратифицировали только Венгрия и Турция.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК9
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close