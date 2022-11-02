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    Задержанных с особо крупной взяткой следователей уволят из полиции Петербурга при подтверждении вины

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    В полиции Калининского района Петербурга выявили собственную опасность в лице подполковника и майора юстиции и готовы расстаться с ними «по отрицательным основаниям». С их непосредственного руководства в этом случае тоже спросят.

    «При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. Их руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности в случае установления их причастности», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 ноября.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о путешествии 2 млн рублей от подруги обвиняемого в обнале к начальнику отдела по расследованию преступлений в сфере экономики подполковнику Александру Лобову через адвоката Мамедова и подчинённую — старшего следователя УМВД по Калининскому району, майора юстиции Марию Белик. В Следкоме уточнили, что на стол к начальнику лёг муляж в 1,8 млн.

    На коллег вышли оперативники Управления собственной безопасности петербургского главка. В Следственном комитете сообщили, что дела в отношении Лобова, Белик и Мамедова возбуждены непосредственно и. о. главы ведомства Мариной Парастаевой.

    Начальнику отдела и старшему следователю Следственного управления Калининского УМВД вменяют получение взятки в особо крупном размере, адвокату — посредничество. Обвинение фигурантам пока не предъявлено.

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