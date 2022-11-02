Задержанных с особо крупной взяткой следователей уволят из полиции Петербурга при подтверждении вины

В полиции Калининского района Петербурга выявили собственную опасность в лице подполковника и майора юстиции и готовы расстаться с ними «по отрицательным основаниям». С их непосредственного руководства в этом случае тоже спросят.



«При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. Их руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности в случае установления их причастности», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 ноября.

