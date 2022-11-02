В Петербурге вышибалу отправили под стражу за нокаут посетителя бара в «пьяном треугольнике»

Охранник бара, который отправил в больницу одного из посетителей, отправлен под стражу. Решение вынес Куйбышевский районный суд. Об этом 2 ноября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Об аресте ходатайствовало следствие. По его версии, в четвертом часу утра 31 октября мужчина находился у дома 1 по улице Ломоносова. В результате «внезапно возникших личных неприязненных отношений» ныне обвиняемый ударил посетителя по голове. Оппонент охранника получил тяжелые травмы.