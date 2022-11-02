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    В Петербурге вышибалу отправили под стражу за нокаут посетителя бара в «пьяном треугольнике»

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    Охранник бара, который отправил в больницу одного из посетителей, отправлен под стражу. Решение вынес Куйбышевский районный суд. Об этом 2 ноября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Об аресте ходатайствовало следствие. По его версии, в четвертом часу утра 31 октября мужчина находился у дома 1 по улице Ломоносова. В результате «внезапно возникших личных неприязненных отношений» ныне обвиняемый ударил посетителя по голове. Оппонент охранника получил тяжелые травмы.

    Отмечается, что против заключения под стражу возражала сторона защиты. В качестве довода она приводила явку с повинной, признание вины и совместную жизнь с родителями. Тем не менее ходатайство следствия было удовлетворено. Вплоть до 30 декабря охранник будет находиться под стражей.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о конфликте между охранником бара и посетителем. После удара по лицу потерпевший упал и ударился лицом об асфальт.

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