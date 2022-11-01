В Петербурге вышибалу задержали после нокаута в «пьяном треугольнике»

Веселье в злачном треугольнике Думская — Ломоносова — канал Грибоедова в центре Петербурга закончилось для посетителя в реанимации, а для охранника — уголовным делом по тяжкой статье.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 1 ноября, накануне около пяти утра с улицы Ломоносова, 1, скорая увезла 36-летнего мужчину в тяжёлом состоянии. По информации «Фонтанки», в анамнезе пациента травмы головы. Запах алкоголя подсказывал, что случайным прохожим в окрестностях Думской он не был.
Предполагаемого обидчика полицейские задержали в тот же вечер. Им оказался 26-летний охранник бара на Большой Конюшенной. По данным МВД, это не единственное место его работы.
Так, в последнюю ночь октября молодой человек якобы переусердствовал, исполняя свои обязанности в клубе на Ломоносова.
«Охранник ударил потерпевшего по лицу, тот упал и ударился головой об асфальт», — рассказали в полицейском главке.
Сотруднику клуба вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.