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    В Петербурге вышибалу задержали после нокаута в «пьяном треугольнике»

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    4 комментария

    Веселье в злачном треугольнике Думская — Ломоносова — канал Грибоедова в центре Петербурга закончилось для посетителя в реанимации, а для охранника — уголовным делом по тяжкой статье.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 1 ноября, накануне около пяти утра с улицы Ломоносова, 1, скорая увезла 36-летнего мужчину в тяжёлом состоянии. По информации «Фонтанки», в анамнезе пациента травмы головы. Запах алкоголя подсказывал, что случайным прохожим в окрестностях Думской он не был.

    Предполагаемого обидчика полицейские задержали в тот же вечер. Им оказался 26-летний охранник бара на Большой Конюшенной. По данным МВД, это не единственное место его работы.

    Так, в последнюю ночь октября молодой человек якобы переусердствовал, исполняя свои обязанности в клубе на Ломоносова.

    «Охранник ударил потерпевшего по лицу, тот упал и ударился головой об асфальт», — рассказали в полицейском главке.

    Сотруднику клуба вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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    Комментарии 4

    своих не бросаем01 Ноя 2022 в 15:44
    ставки на чёрное не принимаются.
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