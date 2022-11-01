В Петербурге вышибалу задержали после нокаута в «пьяном треугольнике»

Веселье в злачном треугольнике Думская — Ломоносова — канал Грибоедова в центре Петербурга закончилось для посетителя в реанимации, а для охранника — уголовным делом по тяжкой статье.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 1 ноября, накануне около пяти утра с улицы Ломоносова, 1, скорая увезла 36-летнего мужчину в тяжёлом состоянии. По информации «Фонтанки», в анамнезе пациента травмы головы. Запах алкоголя подсказывал, что случайным прохожим в окрестностях Думской он не был.

