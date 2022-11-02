Телефонные мошенники нацелились на пользователей ЗСД. Водителей предупреждают, как не попасться

Оператор Западного скоростного диаметра Петербурга выявил новый способ мошенничества, при помощи которого злоумышленники отнимают деньги у пользователей магистрали. Для этого они используют СМС-рассылку.



Мошенники отправляют автомобилистам СМС о том, что у них недостаточно денежных средств для пополнения счета, и предлагают пополнить баланс по ссылке, сообщает 2 ноября пресс-служба «Магистрали северной столицы». Сообщения приходят с короткого номера «7572».