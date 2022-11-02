    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, с-в

    763мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.62eur60.92

    Телефонные мошенники нацелились на пользователей ЗСД. Водителей предупреждают, как не попасться

    8491
    1 комментарий

    Оператор Западного скоростного диаметра Петербурга выявил новый способ мошенничества, при помощи которого злоумышленники отнимают деньги у пользователей магистрали. Для этого они используют СМС-рассылку.

    Мошенники отправляют автомобилистам СМС о том, что у них недостаточно денежных средств для пополнения счета, и предлагают пополнить баланс по ссылке, сообщает 2 ноября пресс-служба «Магистрали северной столицы». Сообщения приходят с короткого номера «7572».

    В компании предупреждают, что оператор ЗСД не отправляет СМС со ссылками на оплату. Сообщения от оператора приходят только с номеров «3116» и «7522» и после запроса пользователя на получение кода для активации анонимного транспондера, логина и пароля для мобильного приложения, кода подтверждения при привязке или смене телефонного номера, а также информации о балансе или сообщения об ошибке автоплатежа.

    Это уже второе предупреждение о мошенниках, активизировавшихся на ЗСД этой осенью. В конце октября компания сообщала об участившихся случаях попрошайничества на трассе. Злоумышленники тормозят проезжающие машины, делая вид, что у них сломался автомобиль, и просят денег. Нередко при этом используют детей.

    Водителей просят быть бдительными и не дать себя обмануть. По любым вопросам насчет ЗСД можно обращаться по телефону: +7 (812) 380–00–30.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close