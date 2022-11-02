Телефонные мошенники нацелились на пользователей ЗСД. Водителей предупреждают, как не попасться

Оператор Западного скоростного диаметра Петербурга выявил новый способ мошенничества, при помощи которого злоумышленники отнимают деньги у пользователей магистрали. Для этого они используют СМС-рассылку.
Мошенники отправляют автомобилистам СМС о том, что у них недостаточно денежных средств для пополнения счета, и предлагают пополнить баланс по ссылке, сообщает 2 ноября пресс-служба «Магистрали северной столицы». Сообщения приходят с короткого номера «7572».
В компании предупреждают, что оператор ЗСД не отправляет СМС со ссылками на оплату. Сообщения от оператора приходят только с номеров «3116» и «7522» и после запроса пользователя на получение кода для активации анонимного транспондера, логина и пароля для мобильного приложения, кода подтверждения при привязке или смене телефонного номера, а также информации о балансе или сообщения об ошибке автоплатежа.
Это уже второе предупреждение о мошенниках, активизировавшихся на ЗСД этой осенью. В конце октября компания сообщала об участившихся случаях попрошайничества на трассе. Злоумышленники тормозят проезжающие машины, делая вид, что у них сломался автомобиль, и просят денег. Нередко при этом используют детей.
Водителей просят быть бдительными и не дать себя обмануть. По любым вопросам насчет ЗСД можно обращаться по телефону: +7 (812) 380–00–30.