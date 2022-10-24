Водителей предупреждают о попрошайках на ЗСД. Некоторые выходят на скоростную магистраль с детьми

На съездах и въездах Западного скоростного диаметра Петербурга участились случаи попрошайничества. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы». У проезжающих мимо водителей обманом пытаются получить деньги под предлогом поломки машины, нередко пытаясь разжалобить детьми.

Попрошайки стараются останавливаться в «мертвых» зонах камер видеонаблюдения, из-за чего их труднее обнаружить, отмечает оператор ЗСД. Злоумышленники делают вид, что у них сломалась машина, и пытаются тормозить проезжающие мимо автомобили. При этом обычно они выходят на дорогу с ребенком, чтобы разжалобить водителей. На записях с камер видно несколько таких случаев, в одном взрослый держит за руку ребенка явно детсадовского или младшешкольного возраста.