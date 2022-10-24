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    Водителей предупреждают о попрошайках на ЗСД. Некоторые выходят на скоростную магистраль с детьми

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    2 комментария

    пресс-служба «Магистрали северной столицы»

    На съездах и въездах Западного скоростного диаметра Петербурга участились случаи попрошайничества. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы». У проезжающих мимо водителей обманом пытаются получить деньги под предлогом поломки машины, нередко пытаясь разжалобить детьми.

    Попрошайки стараются останавливаться в «мертвых» зонах камер видеонаблюдения, из-за чего их труднее обнаружить, отмечает оператор ЗСД. Злоумышленники делают вид, что у них сломалась машина, и пытаются тормозить проезжающие мимо автомобили. При этом обычно они выходят на дорогу с ребенком, чтобы разжалобить водителей. На записях с камер видно несколько таких случаев, в одном взрослый держит за руку ребенка явно детсадовского или младшешкольного возраста.

    Водителей просят не останавливаться на ЗСД или заездах и съездах магистрали, а при встрече с такими попрошайками — сообщать о них по экстренному короткому номеру магистрали «0405», который работает с любого мобильного телефона. Диспетчер передаст информацию сотрудникам службы безопасности и дорожным инспекторам, которые немедленно выедут на место.

    «Прежде всего думайте о своей безопасности. Остановка на скоростной трассе может привести к ДТП», — призывают пользователей в пресс-службе «Магистрали».

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    Комментарии 2

    AGP24 Окт 2022 в 20:28
    Ромалы безобразничают. Удивительно, что у нас в наше-то время столько простодушно-наивных людей, останавливающихся и дающих денежку.
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