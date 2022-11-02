У боящейся порчи петербурженки похитили миллион рублей с помощью гигиенической прокладки

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор Елене Тумашевич, которая похитила у местной жительницы золотые украшения и деньги. За «обмен» почти миллиона рублей на снятие порчи мошеннице дали два года колонии, сообщает 2 ноября объединенная пресс-служба судов города.



Женщина убедила пострадавшую, что и она, и её близкие подверглись вредоносному магическому влиянию. Для того, чтобы снять это воздействие, петербурженка должна была принести в парк «Александрино» золото и наличные.

