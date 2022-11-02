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    У боящейся порчи петербурженки похитили миллион рублей с помощью гигиенической прокладки

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    Кировский районный суд Петербурга огласил приговор Елене Тумашевич, которая похитила у местной жительницы золотые украшения и деньги. За «обмен» почти миллиона рублей на снятие порчи мошеннице дали два года колонии, сообщает 2 ноября объединенная пресс-служба судов города.

    Женщина убедила пострадавшую, что и она, и её близкие подверглись вредоносному магическому влиянию. Для того, чтобы снять это воздействие, петербурженка должна была принести в парк «Александрино» золото и наличные.

    Под видом проведения ритуала мошенница завернула все это в сверток с помощью платка, а потом подменила его на аналогичный. Разница была в содержимом: во втором лежали буклет, гигиеническая прокладка и упаковка текстильных платков.

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