    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, с-в

    763мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.62eur60.92

    Лосю не понравилось «письмо» от медведя. Как работает почта в лесу

    753
    4 комментария

    Видеоловушка, установленная в заповеднике «Костомукшский» в Карелии, сделала необычные кадры. Впрочем, для обитателей леса это будни.

    Видео заповедник публикует 2 ноября с пояснением: «Однажды ночью лось вышел к почтовому дереву — излюбленной ели, о которую любят чесаться медведи, чтобы оставить о себе запах-информацию для других обитателей».

    Так дикие животные сообщают друг другу о себе и своих притязаниях на территорию. Вместо надписи «Здесь был Вася» они оставляют запаховые метки.

    «Видимо, полученное «письмо» лесному великану не понравилось. Неопределённо хмыкнув, он удалился в темноту», — отмечают зоологи.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close