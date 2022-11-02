Лосю не понравилось «письмо» от медведя. Как работает почта в лесу

Видеоловушка, установленная в заповеднике «Костомукшский» в Карелии, сделала необычные кадры. Впрочем, для обитателей леса это будни.
Видео заповедник публикует 2 ноября с пояснением: «Однажды ночью лось вышел к почтовому дереву — излюбленной ели, о которую любят чесаться медведи, чтобы оставить о себе запах-информацию для других обитателей».
Так дикие животные сообщают друг другу о себе и своих притязаниях на территорию. Вместо надписи «Здесь был Вася» они оставляют запаховые метки.
«Видимо, полученное «письмо» лесному великану не понравилось. Неопределённо хмыкнув, он удалился в темноту», — отмечают зоологи.