В Пулково рассказали, как улететь в Нью-Йорк и не только. Помогут Uzbekistan Airways

Из петербургского аэропорта авиакомпания Uzbekistan Airways доставит желающих в Азию, на Ближний Восток, в Северную Америку и Европу. Добираться в основном предстоит на перекладных.
Оператор Пулково 2 ноября сообщил подробности о рейсах Uzbekistan Airways в рамках зимнего расписания. Перевозчик предлагает полёты в Фергану (раз в неделю), Самарканд (трижды в неделю) и Ташкент (ежедневно) с дальнейшими стыковками.
Так, из Самарканда и Ферганы клиенты авиакомпании смогут отправиться в Стамбул. Рейсы в Турцию есть также из Ташкента. Кроме того, из столицы Узбекистана возможно улететь в Шарм-эш-Шейх, Сеул, Дели, Франкфурт-на-Майне и Нью-Йорк.
С покупкой билетов лучше не затягивать. «Фонтанке» в конце октября не удалось найти свободные места на рейсы Uzbekistan Airways, вылетающие из Петербурга в ближайшие пару дней.