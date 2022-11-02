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    В Пулково рассказали, как улететь в Нью-Йорк и не только. Помогут Uzbekistan Airways

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    Из петербургского аэропорта авиакомпания Uzbekistan Airways доставит желающих в Азию, на Ближний Восток, в Северную Америку и Европу. Добираться в основном предстоит на перекладных

    .

    Оператор Пулково 2 ноября сообщил подробности о рейсах Uzbekistan Airways в рамках зимнего расписания. Перевозчик предлагает полёты в Фергану (раз в неделю), Самарканд (трижды в неделю) и Ташкент (ежедневно) с дальнейшими стыковками.

    Так, из Самарканда и Ферганы клиенты авиакомпании смогут отправиться в Стамбул. Рейсы в Турцию есть также из Ташкента. Кроме того, из столицы Узбекистана возможно улететь в Шарм-эш-Шейх, Сеул, Дели, Франкфурт-на-Майне и Нью-Йорк.

    С покупкой билетов лучше не затягивать. «Фонтанке» в конце октября не удалось найти свободные места на рейсы Uzbekistan Airways, вылетающие из Петербурга в ближайшие пару дней.

    Доставить пассажиров из Пулково более чем в 10 зарубежных городов с пересадками в Астане и Актау готова SCAT Airlines. Среди вариантов Ереван, Тбилиси, Стамбул, казахстанские города Алматы, Шымкент, Актобе, Атырау, Тараз, Усть-Каменогорск.

    С 30 октября перелёты между Петербургом и Астаной будут выполняться по пятницам и воскресеньям, уточнили в компании «Воздушные ворота Северной столицы». Рейсы в город-курорт Актау — раз в неделю.

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