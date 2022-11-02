Совет Федерации одобрил закон об альтернативной службе во время мобилизации

Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает порядок прохождения альтернативной гражданской службы во время мобилизации. Так, ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» дополняется статьёй 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации».
Согласно этой статье, россияне, которые проходят альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве персонала, продолжают проходить такую службу там же при объявлении мобилизации.
Уточняется, что проходящих альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, во время мобилизации могут направить на должности гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.
Теперь документ уйдет на подпись президенту. Закон вступает в силу по истечении десяти календарных дней с момента опубликования.
Законопроект, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации, был принят Госдумой в третьем чтении 27 октября.