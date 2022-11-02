Совет Федерации одобрил закон об альтернативной службе во время мобилизации

Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает порядок прохождения альтернативной гражданской службы во время мобилизации. Так, ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» дополняется статьёй 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации».



Согласно этой статье, россияне, которые проходят альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве персонала, продолжают проходить такую службу там же при объявлении мобилизации.

