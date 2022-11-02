    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, сев

    762мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.43eur60.97

    Мобилизация

    Совет Федерации одобрил закон об альтернативной службе во время мобилизации

    2686
    обсудить

    Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает порядок прохождения альтернативной гражданской службы во время мобилизации. Так, ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» дополняется статьёй 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации».

    Согласно этой статье, россияне, которые проходят альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве персонала, продолжают проходить такую службу там же при объявлении мобилизации.

    Уточняется, что проходящих альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, во время мобилизации могут направить на должности гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

    Теперь документ уйдет на подпись президенту. Закон вступает в силу по истечении десяти календарных дней с момента опубликования.

    Законопроект, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации, был принят Госдумой в третьем чтении 27 октября.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close