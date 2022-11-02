МЧС разрешило россиянам использовать мангал на дачах в 5 метрах от дома

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что устанавливать мангал и сжигать листву на приусадебных участках теперь можно ближе к домам. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в ТАСС 2 ноября.



Согласно поправкам, внесённым ведомством, расстояние от мангалов до домов теперь может быть пять метров вместо 50. Тогда как сжигать листву впредь разрешено не в 15, а в 7,5 метра от зданий.

