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    МЧС разрешило россиянам использовать мангал на дачах в 5 метрах от дома

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    Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что устанавливать мангал и сжигать листву на приусадебных участках теперь можно ближе к домам. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в ТАСС 2 ноября.

    Согласно поправкам, внесённым ведомством, расстояние от мангалов до домов теперь может быть пять метров вместо 50. Тогда как сжигать листву впредь разрешено не в 15, а в 7,5 метра от зданий.

    Еникеев добавил, что при этом всё ещё необходимо соблюдать необходимые меры предосторожности и делать это в безветренную погоду.

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