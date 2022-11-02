УФАС уличила Собчак в рекламе вина

Антимонопольщики вынесли предупреждение журналистке Ксении Собчак по поводу рекламы алкоголя на ее канале. Об этом 2 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление.



Из документа следует, что Собчак прорекламировала вино, а закон о рекламе в РФ запрещает это делать. Кроме того, показ спиртного должен сопровождаться маркировкой о вреде его потребления.



УФАС по Москве признало журналистку виновной в нарушении закона о рекламе. В постановлении указано, что Собчак оступилась в этом направлении впервые, поэтому антимонопольщики ограничились предупреждением. Обжаловать постановление можно в арбитражном суде в течение 10 суток со дня вручения документа.

