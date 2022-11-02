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    УФАС уличила Собчак в рекламе вина

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    Антимонопольщики вынесли предупреждение журналистке Ксении Собчак по поводу рекламы алкоголя на ее канале. Об этом 2 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление.

    Из документа следует, что Собчак прорекламировала вино, а закон о рекламе в РФ запрещает это делать. Кроме того, показ спиртного должен сопровождаться маркировкой о вреде его потребления.

    УФАС по Москве признало журналистку виновной в нарушении закона о рекламе. В постановлении указано, что Собчак оступилась в этом направлении впервые, поэтому антимонопольщики ограничились предупреждением. Обжаловать постановление можно в арбитражном суде в течение 10 суток со дня вручения документа.

    По последним данным, Ксения Собчак получила израильский паспорт и покинула Россию.

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