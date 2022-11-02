Лошади уже поехали. Россия и Северная Корея возобновили железнодорожное сообщение

После двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений первый грузовой поезд отправился 1 ноября через пограничный переход Хасан (Россия) — Туманган (КНДР). Об этом сообщает «Коммерсантъ».





«Первым составом в трех специальных вагонах в КНДР отправлено 30 породистых лошадей. Следующей отправкой на экспорт, точная дата которой пока не определена, запланирована поставка медикаментов в контейнерах», — рассказал представитель Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).