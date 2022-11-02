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    Лошади уже поехали. Россия и Северная Корея возобновили железнодорожное сообщение

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    После двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений первый грузовой поезд отправился 1 ноября через пограничный переход Хасан (Россия) — Туманган (КНДР). Об этом сообщает «Коммерсантъ».


    «Первым составом в трех специальных вагонах в КНДР отправлено 30 породистых лошадей. Следующей отправкой на экспорт, точная дата которой пока не определена, запланирована поставка медикаментов в контейнерах», — рассказал представитель Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

    Как уточняет управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, пять жеребцов и 25 кобыл прошли карантин в Суздале и на трех специально оборудованных автовозах прибыли на пункт пропуска Хасан для отправки в Северную Корею.

    Железнодорожное сообщение между РФ и КНДР было прервано в феврале 2020 года по инициативе северокорейской стороны из-за пандемии коронавируса.

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