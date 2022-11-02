Ждём новую волну холода, особенно в выходные. Главный синоптик Петербурга показал упрямое дерево

В Петербурге ожидается новое похолодание. Температура начнёт понижаться завтра днём, а в выходные станет совсем холодно. Прогноз погоды дал 2 ноября главный синоптик города Александр Колесов. Он также поделился интересным наблюдением за деревьями на набережной Лейтенанта Шмидта.

«Холодные дни сменяют теплые, но холодной погоды становится все больше. А это дерево, как и каждый год, сопротивляется природе и не хочет сбрасывать листву в отличие от своих соседей», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале .

Холодные воздушные массы, по его словам, приходят с северо-востока вместе с антициклоном, а это значит, что станет меньше облаков, и осадков не должно быть. По ночам начнёт подмораживать, днём будет не больше 3–5 градусов.



«Небольшое потепление придет с запада днем в воскресенье вместе с атмосферным фронтом и осадками. Так что настраиваемся на холодные выходные, одно хорошо — ветра не будет», — резюмирует синоптик.



Сегодня, как писала «Фонтанка», мы уже почувствуем влияние антициклона: зонтики с собой можно не брать.

