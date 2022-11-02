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    Гребень антициклона меняет погоду в Петербурге

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    1 комментарий

    После очень тёплой ночи температура в Петербурге повысится ненамного: антициклон не даст воздуху нагреться. Зато и дождей быть не должно.

    Фото: кадр супервидовой веб-камеры
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 ноября в городе облачно, днём без существенных осадков, ветер переменный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 3–5 градусов, днем составит 5–7.

    Температура в Петербурге выше нормы, давление тоже (оно будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст.), отмечает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Сегодня в формирование синоптической ситуации в атмосфере над Северной столицей начнёт вмешиваться гребень антициклона. Распространяясь с северо-востока, он сохранит погоду преимущественно облачной, но понизит вероятность осадков и ограничит приток солнечного тепла», — объясняет метеоролог в своём телеграм-канале.

    По данным «Яндекс.Погоды», согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 1 градуса ночью до плюс 7 днём (так что ночные плюс 5–6 градусов — это редкость). Самое холодное 2 ноября выдалось в 1960 году, минус 15 днём, а самое тёплое — в 2011 году, плюс 11.

    В ночь на четверг местами возможен небольшой дождь, днём без существенных осадков, и может даже выглянуть солнце. Температура останется примерно на том же уровне, что и сегодня.

    Фото: кадр супервидовой веб-камеры

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    Комментарии 1

    aprahka02 Ноя 2022 в 08:12
    Дождик надоел Пускай будет по свежее с солнышком.
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