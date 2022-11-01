Турция заявила, что продолжит вывозить продовольствие с Украины, хотя РФ вышла из «зерновой сделки»

Сухогрузы под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия России в «зерновой сделке». Об этом 1 ноября заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.



«Российская сторона продолжает переговоры с ООН по поводу выхода зерна, продуктов питания и удобрений из российских портов. Мы продолжаем свои усилия, чтобы внести вклад в это дело и эффективно выполнять роль посредника», — отметил он (цитата по ТАСС).