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    Турция заявила, что продолжит вывозить продовольствие с Украины, хотя РФ вышла из «зерновой сделки»

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    4 комментария

    Сухогрузы под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия России в «зерновой сделке». Об этом 1 ноября заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

    «Российская сторона продолжает переговоры с ООН по поводу выхода зерна, продуктов питания и удобрений из российских портов. Мы продолжаем свои усилия, чтобы внести вклад в это дело и эффективно выполнять роль посредника», — отметил он (цитата по ТАСС).

    Акар полагает, что «зерновую сделку» продолжат реализовывать, а отгрузку зерна и «условия конфликта» нужно рассматривать отдельно, «чтобы не сорвать перевозку зерна, необходимо избегать деструктивных мер, неправильных действий, провокаций, и все должны быть чувствительны в плане безопасности зернового коридора», — добавил он.

    По его словам, в течение пары дней Турция ждет ответа от России по ситуации вокруг сделки. Акар заявил, что по аналогии с зерновым коридором могут быть решены и другие вопросы — путем переговоров.

    Ранее стало известно, что Украина, Турция и ООН договорились не планировать вывоз зерна по Черному морю 2 ноября.

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    Комментарии 4

    AndrewBarsik02 Ноя 2022 в 00:32
    Многие русские государи были вынуждены претерпевать унижения. Василий Шуйский, например. Опять же Николай II. Россия, как известно, сильна традициями.
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