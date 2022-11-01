Турция заявила, что продолжит вывозить продовольствие с Украины, хотя РФ вышла из «зерновой сделки»

Сухогрузы под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия России в «зерновой сделке». Об этом 1 ноября заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«Российская сторона продолжает переговоры с ООН по поводу выхода зерна, продуктов питания и удобрений из российских портов. Мы продолжаем свои усилия, чтобы внести вклад в это дело и эффективно выполнять роль посредника», — отметил он (цитата по ТАСС).
Акар полагает, что «зерновую сделку» продолжат реализовывать, а отгрузку зерна и «условия конфликта» нужно рассматривать отдельно, «чтобы не сорвать перевозку зерна, необходимо избегать деструктивных мер, неправильных действий, провокаций, и все должны быть чувствительны в плане безопасности зернового коридора», — добавил он.
По его словам, в течение пары дней Турция ждет ответа от России по ситуации вокруг сделки. Акар заявил, что по аналогии с зерновым коридором могут быть решены и другие вопросы — путем переговоров.
Ранее стало известно, что Украина, Турция и ООН договорились не планировать вывоз зерна по Черному морю 2 ноября.