Конституционный суд: Российских водителей следует ограничить в иностранных правах

В законе следует прописать сроки замены иностранных водительских удостоверений для автомобилистов, переехавших в Россию на ПМЖ. К такому выводу пришёл Конституционный суд, указавший на законодательный пробел 1 ноября.

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба жителя Хабаровского края Дмитрия Брашкина. Он переехал на Дальний Восток из Казахстана, в 2017 году получил российское гражданство, но выданное на Родине водительское удостоверение менять не стал.



В 2019 году мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей за езду без прав. Брашкин обжаловал решение, сославшись на статью 25 Закона «О безопасности дорожного движения». В ней он нашёл запрет для владельцев иностранного документа на работу водителем по найму, но ограничений для тех, кто ездит на машине в личных целях, не увидел.



Брашкин напомнил, что Россия и Казахстан подписали Венскую конвенцию, соответственно права одной страны действительны в другой. Он настаивает, что замена действующего иностранного удостоверения на национальное его право, а не обязанность: точных сроков для обмена в оспариваемой статье нет.



Суды тем не менее признали законность штрафа, решив, что россиянин с иностранными правами не может управлять своим автомобилем, поскольку удостоверения других государств действительны в России только для временно пребывающих.

Конституционный суд объяснил, что такой подход вытекает как раз из Конвенции. Статьёй 41 предусмотрено, что полученные за рубежом права другая страна-участница признаёт только до тех пор, пока её территория не становится «обычным местом жительства владельца удостоверения». Соответственно, в таком случае оспоренная норма предполагает обмен документов на национальные, однако сроки действительно не установлены ни Конвенцией, ни российским законодательством.



«Дополнительным подтверждением отсутствия в законодательстве норм, позволяющих наказывать граждан, не поменявших права, является внесенный в Госдуму правительственный законопроект об устранении неопределенности в отношении срока их обмена», — отметили в КС.

Проект поправок внесли в Госдуму в июне. Среди прочего авторы предложили признавать иностранные права недействительными через полгода после того, как их владелец получил российское гражданство или вид на жительство. Дата первого чтения до сих пор не назначена.

