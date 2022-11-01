Конституционный суд: Российских водителей следует ограничить в иностранных правах

В законе следует прописать сроки замены иностранных водительских удостоверений для автомобилистов, переехавших в Россию на ПМЖ. К такому выводу пришёл Конституционный суд, указавший на законодательный пробел 1 ноября.
Поводом к рассмотрению дела стала жалоба жителя Хабаровского края Дмитрия Брашкина. Он переехал на Дальний Восток из Казахстана, в 2017 году получил российское гражданство, но выданное на Родине водительское удостоверение менять не стал.
В 2019 году мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей за езду без прав. Брашкин обжаловал решение, сославшись на статью 25 Закона «О безопасности дорожного движения». В ней он нашёл запрет для владельцев иностранного документа на работу водителем по найму, но ограничений для тех, кто ездит на машине в личных целях, не увидел.
Брашкин напомнил, что Россия и Казахстан подписали Венскую конвенцию, соответственно права одной страны действительны в другой. Он настаивает, что замена действующего иностранного удостоверения на национальное его право, а не обязанность: точных сроков для обмена в оспариваемой статье нет.
Суды тем не менее признали законность штрафа, решив, что россиянин с иностранными правами не может управлять своим автомобилем, поскольку удостоверения других государств действительны в России только для временно пребывающих.
Конституционный суд объяснил, что такой подход вытекает как раз из Конвенции. Статьёй 41 предусмотрено, что полученные за рубежом права другая страна-участница признаёт только до тех пор, пока её территория не становится «обычным местом жительства владельца удостоверения». Соответственно, в таком случае оспоренная норма предполагает обмен документов на национальные, однако сроки действительно не установлены ни Конвенцией, ни российским законодательством.
«Дополнительным подтверждением отсутствия в законодательстве норм, позволяющих наказывать граждан, не поменявших права, является внесенный в Госдуму правительственный законопроект об устранении неопределенности в отношении срока их обмена», — отметили в КС.
Проект поправок внесли в Госдуму в июне. Среди прочего авторы предложили признавать иностранные права недействительными через полгода после того, как их владелец получил российское гражданство или вид на жительство. Дата первого чтения до сих пор не назначена.
КС признал двенадцатый пункт статьи 25 ФЗ «О безопасности дорожного движения» не соответствующим Основному закону. Решения по делу Брашкина подлежат пересмотру, а федеральный законодатель «вправе установить разумные сроки замены водительских удостоверений».