Зеленский заявил о повреждении около 40% энергетической инфраструктуры Украины

На Украине повреждено уже около 40% энергетической инфраструктуры, в том числе ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Об этом 1 ноября заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон, пишет ТАСС.



Кроме того, он проинформировал ее о принимаемых мерах по стабилизации работы энергосети.



Находящаяся во вторник в Киеве Симсон, в свою очередь, заявила о необходимости увеличения ЕС финансовой и технической помощи Украине в энергетическом секторе.

