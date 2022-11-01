Зеленский заявил о повреждении около 40% энергетической инфраструктуры Украины

На Украине повреждено уже около 40% энергетической инфраструктуры, в том числе ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Об этом 1 ноября заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон, пишет ТАСС.
Кроме того, он проинформировал ее о принимаемых мерах по стабилизации работы энергосети.
Находящаяся во вторник в Киеве Симсон, в свою очередь, заявила о необходимости увеличения ЕС финансовой и технической помощи Украине в энергетическом секторе.
Тем временем в Киеве экстренно отключили энергоснабжение в четырех районах из-за ремонтных работ. А мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о том, что в городе планируют развернуть до тысячи пунктов обогрева для жителей на случай полного отключения отопления. Он допустил сценарий, при котором в Киеве вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения, сообщает РБК.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о том, что Россия ударами высокоточного оружия продолжает эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, благодаря чему снижает военный потенциал Украины.