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    Боевые действия на Украине

    Зеленский заявил о повреждении около 40% энергетической инфраструктуры Украины

    2018
    7 комментариев

    На Украине повреждено уже около 40% энергетической инфраструктуры, в том числе ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Об этом 1 ноября заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон, пишет ТАСС.

    Кроме того, он проинформировал ее о принимаемых мерах по стабилизации работы энергосети.

    Находящаяся во вторник в Киеве Симсон, в свою очередь, заявила о необходимости увеличения ЕС финансовой и технической помощи Украине в энергетическом секторе.

    Тем временем в Киеве экстренно отключили энергоснабжение в четырех районах из-за ремонтных работ. А мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о том, что в городе планируют развернуть до тысячи пунктов обогрева для жителей на случай полного отключения отопления. Он допустил сценарий, при котором в Киеве вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения, сообщает РБК.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о том, что Россия ударами высокоточного оружия продолжает эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, благодаря чему снижает военный потенциал Украины.

    Минобороны РФ в понедельник днем подтвердило нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления и энергетики Украины. По данным ведомства, цели были достигнуты, а все назначенные объекты поражены. Последствиями ударов стали остановка движения харьковского метро, отключения света в Киеве и ряде других областей, поражение объектов критической инфраструктуры в Запорожье, Днепропетровской области, Харькове. Взрывы были слышны в Житомирской, Ровненской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой областях. Железная дорога частично оказалась обесточена.

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    Комментарии 8

    alexpv01 Ноя 2022 в 21:30
    -даже и не знаю, нужна ли такая жестокость?
    - нужна наверное
    (Астерикс и Обелиск, миссия Клеопатра) (с)
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