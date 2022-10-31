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    Боевые действия на Украине

    В ряде регионов Украины сообщают об ударах по объектам критической инфраструктуры

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    Главы нескольких украинских регионов сообщили утром 31 октября об ударах по объектам критической инфраструктуры. Как пишет РИА Новости, о двух «прилетах» заявил мэр Харькова, в метро приостановлено движение поездов.

    В Киеве, по данным РИА, после нескольких взрывов прекратилась подача электроэнергии в разных частях города. В пригородах местами пропала вода. О попаданиях в объекты критической инфраструктуры также сообщают власти Днепропетровской, Черкасской областей и Запорожья, в областях начались отключения света.

    Взрывы на данный момент слышны в Житомирской, Ровенской, Полтавской и Винницкой областях. Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

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