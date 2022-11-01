Полиция Финляндии опровергла, что оружие с Украины попало к бандитам

Центральная криминальная полиция Финляндии не подтверждает новости о поставках оружия с Украины в Евросоюз. Ведомство опровергает слова о том, что оно могло попасть к местным преступным группировкам.



«У общественности могло сложиться впечатление, что оружие, доставленное на Украину, попало бы в руки организованной преступности в Финляндии. Центральная криминальная полиция не располагает информацией о поставках такого оружия в Финляндию», — заявила полиция 1 ноября (цитата по РИА Новости).

