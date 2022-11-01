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    Полиция Финляндии опровергла, что оружие с Украины попало к бандитам

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    8 комментариев

    Центральная криминальная полиция Финляндии не подтверждает новости о поставках оружия с Украины в Евросоюз. Ведомство опровергает слова о том, что оно могло попасть к местным преступным группировкам.

    «У общественности могло сложиться впечатление, что оружие, доставленное на Украину, попало бы в руки организованной преступности в Финляндии. Центральная криминальная полиция не располагает информацией о поставках такого оружия в Финляндию», — заявила полиция 1 ноября (цитата по РИА Новости).

    Ранее финские СМИ цитировали инспектора полиции Кристера Альгрена, который заявил, что ведомство видит «признаки того, что предназначавшееся Украине оружие уже находится в Финляндии».

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    Комментарии 8

    27732961101 Ноя 2022 в 21:15
    Высказывание инспектора показалось неторым заинтересованным лицам не политкорректным. Поэтому начальники его поправили.
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