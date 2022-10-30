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    СМИ: Отправленное Украине оружие оказалось в руках преступников в Финляндии

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    12 комментариев

    Оружие, которое предназначалось Украине, попало в Финляндию и оказалось в руках организованной преступности. Об этом пишут финские СМИ со ссылкой на Центральную криминальную полицию, которая приводит данные разведки.

    Ведомство видит «признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии». По словам комиссара Кристера Альгрена, преступные группировки очень заинтересованы в поставляемом Украине оружии.

    Журналисты отмечают, что Европол еще летом предупреждал о том, что международные преступные группировки будут заниматься контрабандой оружия с Украины в страны ЕС. Так, вооружение, которое предназначалось Киеву, уже находили в Швеции, Дании и Нидерландах. Речь идет, к примеру, об автоматах.

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    Комментарии 12

    Slava_Rossii230 Окт 2022 в 16:43
    Источник информации мягко говоря сомнительный.
    Какое-то СМИ сослалось на неофициальное заявление какого-то инспектора, какой-то правоохранительной организации.
    А главное, они, типа, прям выявили, что оружие разошлось по преступным группировкам, но ни одного преступника с оружием поймать не смогли!
    И я должен поверить в эту пургу?
    +3−0
    AndrewBarsik30 Окт 2022 в 16:35
    Весьма предусмотрительно в новости не указаны названия "финских СМИ". И правильно. А то ведь какой-нибудь зануда обязательно захочет проверить. Ведь мы так мало знаем про организованную преступность с автоматами, свирепствующую на территории Финляндии.
    +6−1
    OttoVonNasmorck30 Окт 2022 в 16:34
    Не переживайте, оружия в мире столько, что всем хватит. А финская братва благодарит Йоулупукки за братский подгон. От души!
    +0−0
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