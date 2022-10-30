СМИ: Отправленное Украине оружие оказалось в руках преступников в Финляндии

Оружие, которое предназначалось Украине, попало в Финляндию и оказалось в руках организованной преступности. Об этом пишут финские СМИ со ссылкой на Центральную криминальную полицию, которая приводит данные разведки.



Ведомство видит «признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии». По словам комиссара Кристера Альгрена, преступные группировки очень заинтересованы в поставляемом Украине оружии.

Журналисты отмечают, что Европол еще летом предупреждал о том, что международные преступные группировки будут заниматься контрабандой оружия с Украины в страны ЕС. Так, вооружение, которое предназначалось Киеву, уже находили в Швеции, Дании и Нидерландах. Речь идет, к примеру, об автоматах.

