В Смольном назвали дату и место прощания с бывшим директором элитной гимназии Майей Пильдес

Прощание с экс-директором 56-й гимназии Майей Пильдес состоится 2 ноября в Атриуме Петропавловской крепости. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.



С 10:00 до 11:45 смогут проститься ученики и родители. С 12:00 — коллеги и друзья.



По словам Потехиной, Майя Пильдес была для неё «другом и ориентиром» на протяжении многих лет, хотя мнения коллег иногда не совпадали. Так, во время пандемии Майя Борисовна не сразу поддержала переход на смешанный формат обучения.

