В Смольном назвали дату и место прощания с бывшим директором элитной гимназии Майей Пильдес

Прощание с экс-директором 56-й гимназии Майей Пильдес состоится 2 ноября в Атриуме Петропавловской крепости. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.
С 10:00 до 11:45 смогут проститься ученики и родители. С 12:00 — коллеги и друзья.
По словам Потехиной, Майя Пильдес была для неё «другом и ориентиром» на протяжении многих лет, хотя мнения коллег иногда не совпадали. Так, во время пандемии Майя Борисовна не сразу поддержала переход на смешанный формат обучения.
«Майя Борисовна бушевала, разносила меня на московских совещаниях и в интервью: "У нас единственная тройка на экзамене! И получила ее девочка, которая училась на смешанном формате, — выговаривала мне Майя Борисовна. — Дети должны учиться в классе, рядом с учителем"», — отметила Потехина.
Изменила своё мнение Пильдес, когда дети в других регионах вышли с удалёнки и некоторые из них отвыкли учиться, педагогам приходилось восстанавливать нормальный учебный процесс. А у Петербурга такой проблемы не было благодаря смешанному формату.
«Мне будет очень не хватать ее горячей поддержки и ее мудрого критического взгляда. Наших творческих посиделок в ее директорском кабинете — с обязательной дегустацией обеда из школьной столовой — и ранних завтраков "заговорщиков" в любимом кафе», — добавила Потехина.
Майя Пильдес скончалась на 72-м году жизни. Подробнее о том, как она превратила обычную восьмилетку в одну из лучших школ России, читайте на «Фонтанке».