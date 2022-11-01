В ноябре ограничат движение на перекрестке Руставели и Северного и закроют две улицы в Московском районе

С 3 ноября в силу вступят новые ограничения движения в трех районах Петербурга. Дольше всего будут ремонтировать светофор на одном из перекрестков в Калининском. На Петроградской стороне стартует новый этап уже начавшихся работ, а в Московском районе перекроют сразу две улицы.
До 26 ноября будет ограничено движение транспорта на перекрестке улицы Руставели и Северного проспекта, сообщает 1 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там предстоит провести реконструкцию светофора.
До 16 ноября ограничат проезд по улице Академика Павлова от Аптекарской набережной до Уфимской улицы. С середины октября там прокладывают электрокабель, и сейчас ограничено движение на участке от Каменноостровского проспекта до проспекта Медиков — этот отрезок освободят до 2 ноября. В целом же работы на улице Академика Павлова продлятся до 30 ноября.
В Московском районе водителей потеснят для прокладки водопровода. С 3 по 14 ноября перекроют движение по Ташкентской улице у Парфеновской улицы и по Парфеновской улице в направлении от Малой Митрофаньевской улицы до Ташкентской улицы. Первое перекрытие предполагается объезжать по Парфеновской улице, Малой Митрофаньевской улице и Московскому проспекту, второе — по Московскому проспекту, Малой Митрофаньевской улице и Западному Митрофаньевскому проезду.