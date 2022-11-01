В ноябре ограничат движение на перекрестке Руставели и Северного и закроют две улицы в Московском районе

С 3 ноября в силу вступят новые ограничения движения в трех районах Петербурга. Дольше всего будут ремонтировать светофор на одном из перекрестков в Калининском. На Петроградской стороне стартует новый этап уже начавшихся работ, а в Московском районе перекроют сразу две улицы.



До 26 ноября будет ограничено движение транспорта на перекрестке улицы Руставели и Северного проспекта, сообщает 1 ноября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там предстоит провести реконструкцию светофора.