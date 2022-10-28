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    Шойгу: задача по мобилизации выполнена

    Пушкинскую сузят на два года, ограничат также Шафировский, Стачек, Луначарского и другие улицы

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    1 комментарий

    С 30 октября по 1 ноября из-за различных работ изменят схему движения транспорта в девяти районах Петербурга: Центральном, Петроградском, Кировском, Красногвардейском, Калининском, Красносельском, Приморском, Кронштадтском и Пушкинском. Некоторые ограничения продлятся до 2023 и даже до 2024 года.

    С 31 октября 2022 года по 6 сентября 2024 года будет ограничено движение транспорта у дома 20 по Пушкинской улице, сообщает 28 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там и в Кузнечном переулке до 27 сентября 2024 года будет установлена пешеходная галерея. В переулке уже ограничен проезд от Лиговского проспекта до Пушкинской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На Петроградской стороне с 30 октября по 2 ноября ограничат движение у дома 14а по улице Академика Павлова. На участке улицы Академика Павлова от Каменноостровского проспекта до проспекта Медиков прокладывают электрокабель. Работы продлятся до 30 ноября.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 1 ноября 2022 года по 20 февраля 2023 года ограничат проезд по проспекту Стачек у улицы Лени Голикова. Там выполнят реконструкцию инженерных сетей.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Красногвардейском районе дорожники отремонтируют покрытие на путепроводе через Пискаревский проспект. С 31 октября по 15 ноября ограничат движение по Ново-Шафировскому путепроводу, включая съезды.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 1 по 14 ноября для прокладки канализации ограничат проезд по нечетной стороне проспекта Луначарского от Гражданского проспекта до улицы Черкасова. Объезд предусмотрен по Гражданскому проспекту, проспекту Просвещения, улице Руставели и Северному проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Приморском районе водителей потеснит ремонт трамвайных путей на улице Оптиков. С 31 октября по 14 ноября ограничат движение на перекрестках улицы Оптиков со Стародеревенской и Гаккелевской улицами.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Красном Селе с 31 октября по 9 ноября перекроют улицу Юрия Пасторова от улицы Щуппа до улицы Восстановления. Там ремонтируют дорожное покрытие в переулке Щуппа и на улице Юрия Пасторова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Кронштадте продолжают работы по устройству и демонтажу временных дорог. С 30 по 31 октября ограничат движение на перекрестке Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А в Павловске с 31 октября по 11 ноября ограничат проезд у дома 17 по Елизаветинской улице, чтобы проложить газопровод.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    Комментарии 1

    своих не бросаем28 Окт 2022 в 18:52
    два года....ох и не встать.
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