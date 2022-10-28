Пушкинскую сузят на два года, ограничат также Шафировский, Стачек, Луначарского и другие улицы

С 30 октября по 1 ноября из-за различных работ изменят схему движения транспорта в девяти районах Петербурга: Центральном, Петроградском, Кировском, Красногвардейском, Калининском, Красносельском, Приморском, Кронштадтском и Пушкинском. Некоторые ограничения продлятся до 2023 и даже до 2024 года.



С 31 октября 2022 года по 6 сентября 2024 года будет ограничено движение транспорта у дома 20 по Пушкинской улице, сообщает 28 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там и в Кузнечном переулке до 27 сентября 2024 года будет установлена пешеходная галерея. В переулке уже ограничен проезд от Лиговского проспекта до Пушкинской улицы.