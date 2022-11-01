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    Мобилизация

    В Пулково перестали разворачивать пассажиров на границе

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    2 комментария

    Пограничники в Пулково начали выпускать пассажиров за границу в обычном режиме, развороты, связанные с мобилизацией, прекратились. Как стало известно «Фонтанке» 1 ноября, отдельных списков больше нет.

    Россияне в чатах о пересечении границы в Telegram отмечают, что выпускают даже тех, кто прежде успел получить уведомление о запрете на выезд.

    Вскоре после начала частичной мобилизации десятки пассажиров вместо заграницы из аэропорта Пулково начали отправлять в военкоматы. О новых разворотах в редакцию «Фонтанки» читатели сообщали практически ежедневно. Кого и как разворачивали на границе, читайте здесь.

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    Комментарии 2

    виноватобама01 Ноя 2022 в 13:55
    встаём на лыжи
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