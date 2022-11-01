В Пулково перестали разворачивать пассажиров на границе

Пограничники в Пулково начали выпускать пассажиров за границу в обычном режиме, развороты, связанные с мобилизацией, прекратились. Как стало известно «Фонтанке» 1 ноября, отдельных списков больше нет.



Россияне в чатах о пересечении границы в Telegram отмечают, что выпускают даже тех, кто прежде успел получить уведомление о запрете на выезд.



Вскоре после начала частичной мобилизации десятки пассажиров вместо заграницы из аэропорта Пулково начали отправлять в военкоматы. О новых разворотах в редакцию «Фонтанки» читатели сообщали практически ежедневно. Кого и как разворачивали на границе, читайте здесь.

