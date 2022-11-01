Шойгу: В зону боевых действий направлены 87 тысяч мобилизованных

Из 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации в России, в районы боевых действий направлены 87 тысяч. Об этом 1 ноября заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.
С мобилизованными работают около трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО, на полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений, добавил Шойгу.
По его словам, все российские регионы предоставили в воинские части установленное количество мобилизованных лиц. Сразу после начала частичной мобилизации в работе военкоматов фиксировались недостатки, но все они устранены, подчеркнул министр.
Он в очередной раз напомнил, что срочники (а именно сегодня начался осенний призыв) в зону военной спецоперации не поедут.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация завершена. После обсуждения с юристами было решено, что специальный указ об окончании процесса не требуется.