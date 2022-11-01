    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, южн

    761мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.62eur61.12

    Мобилизация

    Шойгу: В зону боевых действий направлены 87 тысяч мобилизованных

    6311
    8 комментариев

    Из 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации в России, в районы боевых действий направлены 87 тысяч. Об этом 1 ноября заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

    С мобилизованными работают около трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО, на полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений, добавил Шойгу.

    По его словам, все российские регионы предоставили в воинские части установленное количество мобилизованных лиц. Сразу после начала частичной мобилизации в работе военкоматов фиксировались недостатки, но все они устранены, подчеркнул министр.

    Он в очередной раз напомнил, что срочники (а именно сегодня начался осенний призыв) в зону военной спецоперации не поедут.

    Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация завершена. После обсуждения с юристами было решено, что специальный указ об окончании процесса не требуется.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ43
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 8

    SU LUX INN01 Ноя 2022 в 14:47
    добрая Новость!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close