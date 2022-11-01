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    Петербургского полицейского наградили за смелость. Он спас из полыньи ребёнка

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    3 комментария

    Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил тридцать полицейских, проявивших мужество при спасении людей. В их числе петербургский сержант, спасший из полыньи трёхлетнюю девочку.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 ноября, медаль «За смелость во имя спасения» получил сержант Дмитрий Ходкевич, служащий в мобильном взводе № 1 отдельной роты ППСП Невского УМВД.

    Сержант полиции Дмитрий Ходкевич
    Сержант полиции Дмитрий ХодкевичФото: скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    В январе он прибыл на вызов о попавшем в полынью ребёнке. Девочка трёх лет каталась на ватрушке в Рыбацком и съехала по льду Невы в воду, отцу вытащить её не удалось. Сержант Ходкевич обвязал себя тросом, добрался до полыньи и спас девочку. Она не пострадала.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Награждение Ходкевича состоялось в рамках торжественной церемонии. Всего к государственным и ведомственным наградам представили 30 сотрудников полиции.

    «Ваши поступки являются яркими примерами ответственного, неравнодушного отношения к делу, мужества и самоотверженности. И, конечно, несут в себе большую нравственную ценность. Эта встреча — еще одна возможность рассказать всей стране о достойных, отважных и преданных присяге полицейских. Таких очень много. Достаточно сказать, что в текущем году 480 сотрудников были удостоены государственных наград, а более 10 тысяч — ведомственных», — обратился к отличившимся сотрудникам Владимир Колокольцев, подчеркнув, что за каждой медалью — история со счастливым концом.

    Сержант полиции Дмитрий Ходкевич
    Сержант полиции Дмитрий ХодкевичФото: скриншот видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии 3

    BorisN01 Ноя 2022 в 16:31
    А кто на фото слева ? Суперменского плана
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