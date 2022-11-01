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    В Петербурге открыли памятник министру путей сообщения Хилкову

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    3 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Памятник министру путей сообщения Российской империи Михаилу Хилкову 1 ноября открыли в Петербурге рядом с Музеем железных дорог. В конкурсе участвовали 17 эскизов.

    Как сообщает ОЖД 1 ноября, в мероприятии приняли участие губернатор Александр Беглов и начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. Как заявил Беглов, за те 10 лет, что Хилков руководил министерством на рубеже XIX и XX веков, протяженность железных дорог в стране выросла вдвое; развивал он и автодороги.

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    «За небольшой срок этот руководитель с 1895-го по 1905 год соединил Санкт-Петербург с Владивостоком, — заявил Виктор Голомолзин. — И за этот кроткий срок практически с нуля была создана вся нормативная база как технического состояния, так и тарифная, и главное — при нем была заложена концепция экспортного развития транспорта России».

    Кроме того, начальник ОЖД отметил, что концепция развития петербургского железнодорожного узла поступательно реализуется сейчас на основе соглашения между Смольным и РЖД.

    Беглов поблагодарил и нынешнего главу РЖД Олега Белозерова: «Сегодня на железнодорожниках огромная ответственность, это большая семья, и руководить такой огромной семьей непросто, такое хозяйство, скажем прямо, хлопотное».

    Ранее участники конкурса представили 17 эскизов памятника, их экспонировали у поворотного круга блока «Н» музея в феврале 2022 года. С 4 по 21 февраля прошло голосование в официальной группе музея «ВКонтакте». «Фонтанка» писала, что один из вариантов предлагал изобразить министра в 5-летнем возрасте.

    Победителем стала архитектурная мастерская «Корси». К созданию сквера и установке памятника она приступила в июле 2022 года, а 10 октября 2022 года памятник был установлен.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Михаил Иванович Хилков — государственный деятель, действительный тайный советник и министр путей сообщения Российской империи с 1895 по 1905 год. На этой должности Хилков руководил строительством Транссибирской магистрали. Именно Михаил Иванович ввел первый профессиональный праздник в стране — день железнодорожника (в день рождения императора Николая I: 25 июня (6 июля)). В настоящее время день железнодорожника празднуется в первое воскресенье августа.

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    Комментарии 3

    забыл все01 Ноя 2022 в 14:55
    а где-то в звёздном городке пустует место под памятник Рогозину))
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