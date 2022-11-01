В Петербурге открыли памятник министру путей сообщения Хилкову

Как сообщает ОЖД 1 ноября, в мероприятии приняли участие губернатор Александр Беглов и начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. Как заявил Беглов, за те 10 лет, что Хилков руководил министерством на рубеже XIX и XX веков, протяженность железных дорог в стране выросла вдвое; развивал он и автодороги.

Памятник министру путей сообщения Российской империи Михаилу Хилкову 1 ноября открыли в Петербурге рядом с Музеем железных дорог. В конкурсе участвовали 17 эскизов.

«За небольшой срок этот руководитель с 1895-го по 1905 год соединил Санкт-Петербург с Владивостоком, — заявил Виктор Голомолзин. — И за этот кроткий срок практически с нуля была создана вся нормативная база как технического состояния, так и тарифная, и главное — при нем была заложена концепция экспортного развития транспорта России».

Кроме того, начальник ОЖД отметил, что концепция развития петербургского железнодорожного узла поступательно реализуется сейчас на основе соглашения между Смольным и РЖД.

Беглов поблагодарил и нынешнего главу РЖД Олега Белозерова: «Сегодня на железнодорожниках огромная ответственность, это большая семья, и руководить такой огромной семьей непросто, такое хозяйство, скажем прямо, хлопотное».

Ранее участники конкурса представили 17 эскизов памятника, их экспонировали у поворотного круга блока «Н» музея в феврале 2022 года. С 4 по 21 февраля прошло голосование в официальной группе музея «ВКонтакте». «Фонтанка» писала, что один из вариантов предлагал изобразить министра в 5-летнем возрасте.

