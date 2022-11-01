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    MINI Cooper сбил четвероклассницу в Лыжном переулке

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    1 комментарий

    За последний день октября в Петербурге и Ленобласти произошло 358 ДТП, в которых пострадали семь человек и погибли двое. В Приморском районе Петербурга травмы получила младшеклассница, которая пыталась перейти дорогу.

    В 15:15 31 октября у дома 2 в Лыжном переулке 25-летняя петербурженка на автомобиле MINI Cooper, двигаясь от улицы Оптиков к Мебельной улице, сбила 10-летнюю девочку, ученицу четвертого класса одной из городских школ, стало известно «Фонтанке» 1 ноября. Школьница переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

    В результате наезда девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, сочетанную травму и перелом ключицы. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Управлявшая MINI Cooper девушка за 2022 год привлекалась за нарушения ПДД 14 раз, 13 из них — за превышение скорости и один — за нарушение правил парковки.

    Всего в Петербурге за сутки зафиксировали 301 ДТП, из которых четыре были с пострадавшими, сообщает УГИБДД региона. Травмы получили трое взрослых и один ребенок, погибших не было. В Ленобласти произошло 57 дорожных аварий, в том числе 3 серьезных. В них пострадали трое взрослых и еще двое погибли.

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    Фото: Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО

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    Комментарии 1

    26378423101 Ноя 2022 в 11:36
    Очень тесная улочка со множеством припаркованного транспорта и большим трафиком. Скоростную девушку на "купере" это не оправдывает, но какие-то меры надо принимать, особенно, для безопасности детей, поскольку там несколько школ рядом и детская поликлиника .
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