MINI Cooper сбил четвероклассницу в Лыжном переулке

За последний день октября в Петербурге и Ленобласти произошло 358 ДТП, в которых пострадали семь человек и погибли двое. В Приморском районе Петербурга травмы получила младшеклассница, которая пыталась перейти дорогу.



В 15:15 31 октября у дома 2 в Лыжном переулке 25-летняя петербурженка на автомобиле MINI Cooper, двигаясь от улицы Оптиков к Мебельной улице, сбила 10-летнюю девочку, ученицу четвертого класса одной из городских школ, стало известно «Фонтанке» 1 ноября. Школьница переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.