Срочников не отправят на спецоперацию, а указа о конце мобилизации не будет: новости СВО за 1 ноября

В зону СВО отправили уже 87 тысяч мобилизованных Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Указа об окончании частичной мобилизации не будет Президент РФ Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в стране окончена. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с лидерами Армении и Азербайджана. Однако соответствующего указа пока нет.



— Не задумывался о том, нужен ли официальный указ для завершения мобилизации, поговорю с юристами об этом. Но она точно завершена, точка поставлена, — сказал президент.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что указа об окончании частичной мобилизации не будет — Путин посовещался с юристами. Соответствующие телеграммы уже разосланы в военкоматы.

Ранее об окончании мобилизации сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Из-за частичной мобилизации на месяц сдвинулся срочный призыв в армию. Срочников не будут отправлять в зону СВО Глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал об итогах мобилизации и начале призыва на срочную службу. Осенний призыв в России стартовал сегодня, 1 ноября, на месяц позже обычного. Его перенесли из-за проведения военкоматами мероприятий по частичной мобилизации. Сейчас они завершены — об этом ранее Шойгу доложил Владимиру Путину. Сегодня он заявил, что призывников отправлять в зону проведения спецоперации не будут — как новых, так и тех, кто завершает службу.



— Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут, — цитирует министра РИА Новости. — Все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой.

По словам Шойгу, сегодня уже 87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий.



В Госдуму собирались внести законопроект о наказании для уклонистов от мобилизации (но передумали)

О подготовке законопроекта с поправками в Уголовный кодекс, которые подразумевают наказание для уклонистов от мобилизации, стало известно сегодня утром. Как сообщали «Известия» со ссылкой на собственные источники в Госдуме, за отказ от мобилизации предлагалось ввести наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

В итоге авторы поправок о введении уголовной ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации решили не вносить законопроект на рассмотрение Госдумы. Комментарий инициаторов законопроекта опубликовал официальный Telegram-канал партии «Единая Россия», членами которой они являются.



— Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации действительно рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации, — говорится в совместном комментарии председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и председателя комитета по безопасности Василия Пискарева. — Целью ее было — выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами. На сегодняшний день частичная мобилизация завершена. Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной думой она не рассматривается.



Дмитрий Медведев высказался о ядерной войне Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Запад и Украина провоцируют Россию на применение ядерного оружия. — Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения пункта 19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, — написал Медведев.

Пункт 19 этого документа признает условием ядерного оружия «агрессию против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». 27 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президенту России Владимиру Путину задали вопрос о нынешнем накале ядерной риторики, попросив объяснить, действительно ли мир находится на пороге ядерной войны. Путин ответил, что западные страны таким образом пытаются надавить на союзников России, ищут дополнительные аргументы, чтобы никто не сотрудничал с нашей страной.



МАГАТЭ проверяет объекты Украины после информации о «грязной бомбе» МАГАТЭ начало инспекцию на объектах Украины после обвинений РФ в создании «грязной бомбы». Гендиректор агентства Рафаэль Гросси намерен представить результаты проверки позже на этой неделе. Ранее Минобороны России высказалось о планировании Киевом провокации с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у России есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны такую бомбу сделать.

Госатомрегулирование Украины заявило, что после поднятия российской стороной вопроса о производстве «грязной бомбы» пригласило МАГАТЭ провести верификацию на Восточном горно-обогатительном комбинате в Желтых Водах и в Институте ядерных исследований в Киеве, которые указывались в заявлении Минобороны России.

Продлено ограничение полетов в аэропорты юга России Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России до 9 ноября. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Журналисты 161.RU разбирались, почему ограничения продлевают каждую неделю. И что мешает сделать их бессрочными. Новая эвакуация в Херсонской области Из расширенной недавно зоны эвакуации в Херсонской области планируется отселить около 70 тысяч человек.

— 15-километровая зона вдоль левого берега Днепра, начиная от Каховки и до Голой Пристани, мы будем сейчас [вывозить], уже начали эту работу. Примерно до 70 тысяч человек мы будем отселять и переводить вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России, — сказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее замглавы региона Кирилл Стремоусов сообщал, что эвакуация мирного населения с правобережья Херсонской области завершена. Власти Белгородской области просят помощи в восстановлении сёл Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил помощь на восстановление сёл после обстрелов. — Последние полтора месяца мы не можем войти в сёла, чтобы периметр закрыть, отладить электроснабжение или газоснабжение. То есть сёла практически разрушаются. Обратился к правительству России по выделению федеральной помощи на строительство новых жилых домов для жителей этих сёл или выделение жилищных сертификатов, — сообщил Вячеслав Гладков.



По его словам, наибольшие разрушения от обстрелов — в селах Журавлевка и Нехотеевка, которые граничат с Харьковской областью Украины.