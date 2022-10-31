Путин назвал удары по Украине «отчасти» ответом на атаку на корабли в Севастополе

Президент РФ Владимир Путин признал, что массированные удары по инфраструктуре Украины, которые были нанесены в понедельник, отчасти являются ответом на атаку против кораблей Черноморского флота в Севастополе.



«Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать», — сказал 31 октября глава государства на пресс-конференции в Сочи, отвечая на соответствующий вопрос.



Говоря о возможности переговоров с Украиной, Владимир Путин отметил, что власти в Киеве сами себе запретили говорить с Россией и не имеют такого желания. Однако в Москве готовы подождать изменения позиции. «Мы подождем, может, созреют какие-то условия, а наша добрая воля известна, она сомнению не подлежит», — подчеркнул российский лидер.