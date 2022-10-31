Петербургский суд арестовал молодую мать, которую обвинили в странной любви к сыну

Невский районный суд Петербурга заключил под стражу Татьяну Дорджееву, обвиняемую по уголовной статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.
Как сообщает 31 октября объединенная пресс-служба городских судов, процесс проходил в закрытом режиме. Женщина отправлена в СИЗО до 29 декабря.
Вероятно, речь идет о 24-летней петербурженке, которую задержали 30 октября. В полицию обратилась бабушка пострадавшего мальчика, она сообщила, что ее дочь в сентябре-октябре не была образцовым родителем, и трёхлетний ребенок подвергся сексуальному насилию.