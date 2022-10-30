Петербурженку задержали после заявления о сексуальном насилии над 3-летним сыном. За внука вступилась бабушка

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в отношениях молодой петербурженки с трёхлетним сыном. Её мать настаивает, что они не укладываются в рамки морали и Уголовного кодекса.



За помощью в полицию накануне обратилась 50-летняя жительница Невского района, просившая оградить внука от внимания матери — своей 24-летней дочери, стало известно «Фонтанке» 30 октября. Женщина заявила, что в сентябре-октябре дочь не была образцовым родителем, и трёхлетний мальчик подвергся сексуальному насилию.

