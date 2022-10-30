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    Петербурженку задержали после заявления о сексуальном насилии над 3-летним сыном. За внука вступилась бабушка

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    7 комментариев

    Сотрудники правоохранительных органов разбираются в отношениях молодой петербурженки с трёхлетним сыном. Её мать настаивает, что они не укладываются в рамки морали и Уголовного кодекса.

    За помощью в полицию накануне обратилась 50-летняя жительница Невского района, просившая оградить внука от внимания матери — своей 24-летней дочери, стало известно «Фонтанке» 30 октября. Женщина заявила, что в сентябре-октябре дочь не была образцовым родителем, и трёхлетний мальчик подвергся сексуальному насилию.

    24-летняя петербурженка, увлекающаяся вокалом и плаванием, тем же вечером оказалась в отделе полиции. Проверку заявления начал Следственный комитет. Мальчика увезли в психоневрологический дом ребёнка.

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    Комментарии 7

    AKM30 Окт 2022 в 16:07
    Бабушка с мамой не поделили квартиру?
    +2−0
    Zizipop30 Окт 2022 в 15:58
    3 летний сын, честно тяжело представить что с ним могли сделать, зацеловали?
    +0−0
    Alexander_5e4cfced16b7430 Окт 2022 в 15:19
    трехлетний ребенок может дать какие угодно "показания". если есть следы физического насилия - тогда понятно. а если только то, что говорит детский психолог - это только то, что придумал детский психолог.
    +2−0
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