Посмотрите, как тюлени в Баренцевом море слушают рок-н-ролл

В Баренцевом море устроили специальный концерт для самых внимательных слушателей — тюленей. Оказалось, что рок-н-ролл им весьма по душе.
Выступил перед ластоногими музыкант, известный как Mihael Smedsen. Он играл «где-то на северных рубежах Кольского полуострова, вдали от туристических маршрутов, на побережье, именуемом Мурманским берегом, среди упитанных диких тюленей и скальных выступов», — пишут в группе «Мурманский берег» во «ВКонтакте».
Ранее «Фонтанка» показывала, как в Калининградской области трёх серых тюленей вернули в природу после реабилитации.