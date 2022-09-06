Вернулись домой. Три серых тюленя махнули ластами, покидая Балтийскую косу

Трёх серых тюленей вернули в природу после реабилитации в АНО «Институт «Биосфера Балтики». Об этом 6 сентября сообщает Северо-Западное управление Росприроднадзора.



Истощённых ластоногих нашли в конце марта в Калининградской области, масса тела животных не превышала 12 кг. Детёныши тюленя с таким весом, как правило, погибают без матери в естественных условиях.



Целых четыре месяца малышей лечили, учили охоте и помогали толстеть. Теперь каждый из них весит более 40 кг.