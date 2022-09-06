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    Вернулись домой. Три серых тюленя махнули ластами, покидая Балтийскую косу

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    Северо-Западное управление Росприроднадзора

    Трёх серых тюленей вернули в природу после реабилитации в АНО «Институт «Биосфера Балтики». Об этом 6 сентября сообщает Северо-Западное управление Росприроднадзора.

    Истощённых ластоногих нашли в конце марта в Калининградской области, масса тела животных не превышала 12 кг. Детёныши тюленя с таким весом, как правило, погибают без матери в естественных условиях.

    Целых четыре месяца малышей лечили, учили охоте и помогали толстеть. Теперь каждый из них весит более 40 кг.

    Фото: Северо-Западное управление Росприроднадзора
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    «По завершении реабилитации АНО «Институт «Биосфера Балтики» представила в Росприроднадзор ветеринарное заключение о состоянии животных, на основании которого принято решение о возможности их возвращения в природу», — добавили в ведомстве.

    Судя по видео, ластоногие охотно нырнули под воду, покидая Балтийскую косу. Одарили ли они своих спасителей прощальным взглядом, не уточняется.

    Фото: Северо-Западное управление Росприроднадзора

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