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    Ветер свалил в Петербурге тополь и липу толщиной больше полуметра. Садовники подсчитали потери

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Разбушевавшийся ветер 30 октября повалил в садах и скверах Петербурга 30 деревьев. В комитете по благоустройству отметили, что ущерб от разгула стихии был сравнительно небольшим.

    Основной удар стихии приняли на себя зеленые насаждения Колпинского, Красносельского, Фрунзенского и Московского районов, сообщили 31 октября в пресс-службе ведомства. В каждом из этих районов пострадало от трех до восьми деревьев. На улице Турку на пешеходную дорожку напротив дома 4 упал большой тополь диаметром 64 сантиметра. На проспекте Космонавтов ветер уронил на бульвар липу.

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    Опасные ситуации были и в других районах. У дома 6 по Весельной улице на Васильевском острове липа задела припаркованные машины. На проспекте Непокоренных упала сосна, а в сквере между Санкт-Петербургским проспектом и Лихардовской улицей в районе Петергофской гимназии повалило старую липу толщиной почти 70 сантиметров.

    Все деревья распилили и убрали с дороги.

    На минувших выходных ветер в Петербурге достигал 23 м/c. Для безопасности закрывали сады и парки. Сотрудники МЧС за минувшие сутки 45 раз выезжали на поваленные деревья, конструкции или угрозу их падения. Сейчас штормовое предупреждение снято, все парки открыты для посещения.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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