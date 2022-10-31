КРТИ показал обновленное Пулковское шоссе. Там закончили перекладывать асфальт

Водители могут снова ездить по Пулковскому шоссе без ограничений. На одной из крупнейших магистралей на юге Петербурга обновили почти 6 километров асфальта.

На Пулковском шоссе завершили основные ремонтные работы, сообщает 31 октября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Дорожное покрытие обновили на участке протяженностью 5,85 километра от площади Победы до тоннеля в Пушкин.