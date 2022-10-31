КРТИ показал обновленное Пулковское шоссе. Там закончили перекладывать асфальт

Водители могут снова ездить по Пулковскому шоссе без ограничений. На одной из крупнейших магистралей на юге Петербурга обновили почти 6 километров асфальта.
На Пулковском шоссе завершили основные ремонтные работы, сообщает 31 октября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Дорожное покрытие обновили на участке протяженностью 5,85 километра от площади Победы до тоннеля в Пушкин.
Теперь осталось отремонтировать тротуары, восстановить благоустройство и убрать строительный мусор. Это должны доделать до 16 ноября.
Пулковское шоссе — одна из самых загруженных магистралей в городе. Из-за этого работы на нем велись рано утром и поздно вечером. Но от огромных пробок, особенно в начале работ, это не спасло. Пассажирам общественного транспорта приходилось идти пешком, а иногда вслед за ними и водители пробирались по газонам.