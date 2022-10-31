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    КРТИ показал обновленное Пулковское шоссе. Там закончили перекладывать асфальт

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    Водители могут снова ездить по Пулковскому шоссе без ограничений. На одной из крупнейших магистралей на юге Петербурга обновили почти 6 километров асфальта.

    На Пулковском шоссе завершили основные ремонтные работы, сообщает 31 октября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Дорожное покрытие обновили на участке протяженностью 5,85 километра от площади Победы до тоннеля в Пушкин.

    Теперь осталось отремонтировать тротуары, восстановить благоустройство и убрать строительный мусор. Это должны доделать до 16 ноября.

    Пулковское шоссе — одна из самых загруженных магистралей в городе. Из-за этого работы на нем велись рано утром и поздно вечером. Но от огромных пробок, особенно в начале работ, это не спасло. Пассажирам общественного транспорта приходилось идти пешком, а иногда вслед за ними и водители пробирались по газонам.

    Фото: КРТИ Петербурга

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    Комментарии 10

    27962666931 Окт 2022 в 19:02
    Для начала ничерта там еще не закончили. Сегодня и на текущий момент все еще есть шикарнейшая пробка в сторону города - потому как два ряда прямо у площади перегорожены с непонятной целью. Да и на выезд из города в трех местах крайние ряды перегорожены, и продолжают асфальтировать пешеходные дорожки в районе светофоров.

    Называть это измывательство над водителями на Пулковском и Киевском шоссе на протяжении 5 месяцев дорожными работами язык не поворачивается. На всем участке в свое время при строительстве с ноля асфальт быстрее в свое время в разы был положен, чем это многомесячное ковыряние дороги полутора машинами и тремя рабочими.

    Про то, что можно повесить знаки, указывающие на сужение, я вообще молчу. Более безобразной организации работ я вообще не припоминаю, ребята рекорд десятилетия поставили
    +1−0
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