Повестки отменяются, а сенаторов позвали в суд: новости СВО за 31 октября

После частичной мобилизации, заверяют в Минобороны, военкоматы продолжат комплектовать ВС РФ только добровольцами и контрактниками Фото: Алина Скитович / NGS.R Поделиться Поделиться





Глава Крыма решил национализировать украинское имущество, находящееся в республике

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью.

— Дал поручение по национализации находящегося на территории Республики Крым имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом, — написал Аксенов у себя в Telegram-канале. — Соответствующее решение будет подписано мной завтра, документы направим в Госсовет республики.



Конкретный перечень объектов, подлежащих национализации, уже известен. Его составили по итогам работы специальной антитеррористической комиссии. В республиканскую собственность переходит имущество:

ООО «РусЛайн Ко»;

бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия»;

судостроительный завод «Залив».

Аксенов отметил, что сокращений не планируется, трудовые коллективы остаются на местах.

— Исключение могут составлять уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей, — заявил Аксенов.



Босния и Герцеговина официально отказалась от товарищеского матча со сборной России по футболу

Футбольный союз Боснии и Герцеговины решил не проводить матч национальной команды со сборной России, который должен был пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге. Как сообщается на сайте Футбольного союза, глава организации Вико Желькович отметил, что игру перенесут «на какое-то будущее».

Сборная Боснии могла стать первой европейской командой, сыгравшей с россиянами после начала спецоперации на Украине. О договоренности провести матч стало известно 9 сентября. Против проведения этой встречи выступали некоторые боснийские футболисты.



Кипр введет визовый сбор для россиян С 1 декабря, как сообщает Ассоциация туроператоров России, Кипр введет визовый сбор для россиян. Взрослым оформление национальной визы Кипра обойдется в 80 евро, детям от 6 до 12 лет — в 40.

Сейчас визу Кипра граждане РФ могут оформить бесплатно, заявление рассматривают от трех до пяти рабочих дней.

Турция ждет, что Россия передумает насчет выхода из зерновой сделки Министры обороны Турции и России провели переговоры. Как заявили по их итогам, в турецком Минобороны министр Хулуси Акар в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу сказал, что Турция ожидает от России пересмотра решения о выходе из зерновой сделки. Анкара настаивает на необходимости продолжения действия соглашения по гуманитарным соображениям.

Ранее Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины на неопределенный срок из-за того, что не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов. Как объяснили в Министерстве иностранных дел РФ, причиной стали «действия украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленные в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора». Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что своими действиями украинская сторона и шла к срыву этой сделки.

Российские сенаторы получили повестки в суд Украины Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что все сенаторы получили повестки в суд Украины, а саму ее объявили в розыск. Об этом она заявила в ходе «Открытого диалога» с министром транспорта РФ Виталием Савельевым



— Мы все получили повестки во Львовский суд. Все сенаторы уже получили приглашения. А меня в Интерпол в розыск отправили, — объявила Матвиенко.

Ранее СБУ объявила в розыск нескольких российских государственных деятелей, в том числе замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, директора ФСБ Александра Бортникова, главу МВД Владимира Колокольцева, спикера Госдумы Вячеслава Володина. Большинству членов Совбеза предъявлены обвинения по ст. 110 УК Украины — «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Евросоюз выделил в общей сложности 3,1 млрд евро на поставки оружия Украине В общей сложности 3,1 млрд евро выделил ЕС на вооружение Украины с начала специальной военной операции. Как сообщила на брифинге в Брюсселе 31 октября представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, деньги выделены из Европейского фонда мира.



— Евросоюз уже выделил из Европейского фонда мира 3,1 млрд евро на оплату поставляемого на Украину оружия и остается полностью привержен необходимости предоставления военной помощи украинцам, чтобы они могли защищать себя, — заявила Массрали.

Также она отметила, что вопрос выделения конкретных видов вооружений — это «вопрос к конкретным странам — членам ЕС, усилия которых поддержаны Европейским фондом мира».

Что с указом президента об окончании частичной мобилизации? Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, возможны ли новые мобилизационные задания, пока не вышел указ главы государства об окончании частичной мобилизации. По словам Пескова, в отсутствие такого документа «нужно ориентироваться на заявление министра обороны» Сергея Шойгу.

28 октября Шойгу рассказал президенту РФ, что частичная мобилизация в России завершена, установленное задание в 300 тысяч человек выполнено и других мобилизационных заданий не планируется.

— Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту, — сообщил Шойгу во время встречи с президентом.



Что же до президентского указа о завершении частичной мобилизации, то на этот счет Песков заявил: «Мы проинформируем вас дополнительно». Минобороны РФ объявило о завершении частичной мобилизации и прекращении выдачи повесток

По поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу генштаб ВС РФ направил указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября 2022 года доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. Как сообщает Министерство обороны, в соответствии с указаниями все мероприятия, связанные с призывом запасников на военную службу, прекращены.

— Подготовка и вручение повесток прекращаются, — говорится в сообщении Минобороны. — Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению. Также указаниями всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября 2022 года к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.



Дальнейшая работа военкоматов по комплектованию ВС РФ, как отмечают в министерстве, будет организована только за счет приема добровольцев и контрактников.

