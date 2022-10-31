Угнанный от автосалона в Петербурге KIA Soul через неделю нашли в Орске

Сотрудники полиции задержали похитителя автомобиля «КИА» со стоянки автосалона в Петербурге в середине октября. И машина, и подозреваемый успели укатить в Оренбургскую область, сообщает 31 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 18 октября в полицию Приморского района города на Неве обратился 36-летний представитель автосалона и сообщил, что между 11 и 17 октября с уличной парковки автосалона на Богатырском проспекте, 14, неизвестный злоумышленник похитил новый KIA Soul. Ущерб составил 2,149 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере по части 4 статьи 158 УК РФ.