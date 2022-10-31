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    Угнанный от автосалона в Петербурге KIA Soul через неделю нашли в Орске

    2012
    3 комментария

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Сотрудники полиции задержали похитителя автомобиля «КИА» со стоянки автосалона в Петербурге в середине октября. И машина, и подозреваемый успели укатить в Оренбургскую область, сообщает 31 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Вечером 18 октября в полицию Приморского района города на Неве обратился 36-летний представитель автосалона и сообщил, что между 11 и 17 октября с уличной парковки автосалона на Богатырском проспекте, 14, неизвестный злоумышленник похитил новый KIA Soul. Ущерб составил 2,149 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере по части 4 статьи 158 УК РФ.

    Неделю спустя, 25 октября, пропажа нашлась в городе Орске, у дома 47 по Севастопольской улице. Машину передали представителю автосалона под сохранную расписку. А 28 октября неподалеку, у дома 44 по той же улице Орска, оперативники задержали подозреваемого в угоне — 59-летнего местного жителя.

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