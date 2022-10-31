В YAPPY появились открытые комнаты

YAPPY представляет новое пространство для общения и совместного творчества — открытые комнаты. Каждая комната доступна в течение 24 часов. Она дает возможность неограниченному количеству пользователей общаться, создавать тематические коллабы и увеличивать охваты.



Открытые комнаты представляют собой тематические чаты, где люди со схожими интересами могут обмениваться информацией и делать совместные проекты. При этом каждый зарегистрированный пользователь может создавать неограниченное количество открытых комнат. Для этого нужно:

• зайти в специальный раздел меню YAPPY, нажав на иконку «огонек» в нижнем меню,

• добавить тему, описание и обложку комнаты,

• записать видеоприглашение.

После оформления комнаты подписчики автора получат уведомление о созданном чате, а сам проект попадет на витрину открытых комнат в соответствующий раздел. Здесь будущие участники могут быстрее найти интересную комнату, а авторы — собрать вовлеченную аудиторию.

Вступившие в комнату участники могут общаться с автором и между собой с помощью текстовых сообщений, видео, реакций и коллабов. Для этого нужно зажать видео и выбрать опцию «В коллаб» в появившемся меню. Готовые ролики будут опубликованы в чате, ленте, а также в профилях всех участников коллаба. Это поможет увеличить охват видео и количество подписчиков.

Также к проекту можно привлечь аудиторию из других приложений. Для этого нужно поделиться ссылкой на открытую комнату в мессенджерах и социальных сетях.

YAPPY — видеоплатформа для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021 года. Особенности видеоплатформы — интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал, который позволяет быстро создавать коллабы с другими пользователями, включая звезд. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов, позволяя быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам. С начала года к сервису присоединились пользователи еще из 8 стран: Армении, Белорусии, Казахстана, Узбекистана Азербайджана, Молдавии, Киргизии и Таджикистана. Узнать больше о видеоплатформе можно в тексте «Фонтанки». Ссылка на приложение — здесь.

ООО «РИТМ МЕДИА», https://yappy.media/