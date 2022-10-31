Тепло, но дорого. Кипр вводит визовый сбор для россиян

Кипрская национальная виза станет платной для россиян с 1 декабря. Такое решение принял Совет министров островного государства, сообщает 31 октября АТОР.



«В рамках общей визовой политики ЕС визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Республики Кипр составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро», — пишет издание.



Сейчас оформление кипрской визы для граждан России является бесплатным. Кроме того, на Кипр можно попасть по многократной шенгенской визе, национальным визам Румынии, Хорватии или Болгарии.