    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-з

    763мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.53eur61.13

    Тепло, но дорого. Кипр вводит визовый сбор для россиян

    5495
    8 комментариев

    Кипрская национальная виза станет платной для россиян с 1 декабря. Такое решение принял Совет министров островного государства, сообщает 31 октября АТОР.

    «В рамках общей визовой политики ЕС визовый сбор для взрослых заявителей за оформление национальной визы Республики Кипр составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро», — пишет издание.

    Сейчас оформление кипрской визы для граждан России является бесплатным. Кроме того, на Кипр можно попасть по многократной шенгенской визе, национальным визам Румынии, Хорватии или Болгарии.

    Напомним, в соответствии с решением ЕС, с 12 сентября соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией было приостановлено. Теперь россияне получают шенгенские визы в соответствии с общими условиями Визового кодекса ЕС, это означает подорожание визового сбора и более длительное ожидание получения визы.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close