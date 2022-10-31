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    «Мы в относительной безопасности». Девушки из Дагестана пересекли границу с Грузией

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    Правозащитникам удалось обеспечить переход в Грузию для четырёх девушек из Дагестана, которые заявляли, что бегут от домашнего насилия. Их удерживали при переходе российско-грузинской границы на КПП «Верхний Ларс».

    Сейчас они находятся «в относительной безопасности». Об этом они сообщили в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале кризисной группы СК SOS. Тем не менее родственники, по их словам, грозят вернуть их домой из-за границы.

    «Благодаря этой огласке мы смогли выбраться, спастись, покинуть Россию. Сейчас мы в Грузии, с нами всё хорошо. <...> Сейчас мы в относительной безопасности. Конечно же, нас ищут, наши родственники обещали найти нас и в Грузии. Но будем надеяться, что всё будет хорошо», — поделились девушки.

    В субботу, 29 октября, правозащитники кризисной группы «CK SOS» заявили, что на КПП «Верхний Ларс» в течение восьми часов удерживают четырёх девушек из Дагестана: Хизриевых Хадижат и Патимат, Газимагомедову Аминат и Магомедову Патимат. Позже стало известно, что всего они пробыли на КПП более 11 часов — их хотели передать родственникам, от которых они и бежали.

    По сведениям правозащитников, в детстве сестёр подвергли женскому обрезанию. Долгое время они думали о побеге, а окончательное решение приняли, когда одну из них захотели выдать замуж за двоюродного брата.

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