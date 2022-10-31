«Мы в относительной безопасности». Девушки из Дагестана пересекли границу с Грузией

Правозащитникам удалось обеспечить переход в Грузию для четырёх девушек из Дагестана, которые заявляли, что бегут от домашнего насилия. Их удерживали при переходе российско-грузинской границы на КПП «Верхний Ларс».



Сейчас они находятся «в относительной безопасности». Об этом они сообщили в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале кризисной группы СК SOS. Тем не менее родственники, по их словам, грозят вернуть их домой из-за границы.

