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    В Петербурге скончалась создатель элитной гимназии Майя Пильдес

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    На 72-м году жизни скончалась народный учитель и создатель академической гимназии № 56 Майя Пильдес. Об этом сообщается на сайте комитета по образованию Петербурга 31 октября.

    Губернатор Александр Беглов отметил, что с именем Майи Борисовны Пильдес связаны многие успехи петербургского образования.

    «Человека, беззаветно преданного своему делу и нашему городу, отличали профессионализм, доброта, порядочность, ответственность, достоинство», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

    Он также добавил: «Настоящий Учитель, она всегда говорила, что мечтает о школе счастливых людей, счастливых учителей, счастливых учеников и их родителей. И ей удалось создать на Петроградской стороне такую школу, знаменитую за пределами Санкт-Петербурга и России».

    Майю Пильдес назначили директором школы № 56 Петроградского района в 1990 году. Почти за 30 лет ей удалось из обычной восьмилетки сделать школу, куда стремится золотая молодежь Петербурга, в которой учились родственники бывшего главы города Георгия Полтавченко, экс-спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, дети менеджеров «Газпрома», футболистов «Зенита», бывшего министра обороны Сердюкова. Покинула пост директора Пильдес в 2017 году, однако отношения со школой не разорвала, заняв позицию председателя совета гимназии.

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