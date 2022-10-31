В Петербурге скончалась создатель элитной гимназии Майя Пильдес

На 72-м году жизни скончалась народный учитель и создатель академической гимназии
Губернатор Александр Беглов отметил, что с именем Майи Борисовны Пильдес связаны многие успехи петербургского образования.
«Человека, беззаветно преданного своему делу и нашему городу, отличали профессионализм, доброта, порядочность, ответственность, достоинство», — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Он также добавил: «Настоящий Учитель, она всегда говорила, что мечтает о школе счастливых людей, счастливых учителей, счастливых учеников и их родителей. И ей удалось создать на Петроградской стороне такую школу, знаменитую за пределами Санкт-Петербурга и России».
Майю Пильдес назначили директором школы