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    На депутата-единоросса, сбившего мальчика и скрывшегося с места ДТП, возбудили уголовное дело

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    В отношении депутата Татарского района Сергея Мамонтова после ДТП в городе Татарск Новосибирской области возбудили уголовное дело, где он сбил 6-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом 31 октября сообщил региональный СК.


    «Мужчина не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в центральную районную больницу», — говорится в сообщении.

    В отношении депутата возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Также депутата арестовали на 11 суток по административному делу, сообщили в местной прокуратуре.

    После происшествия в «Единой России» заявили, что Сергея Мамонтова с позором исключат из партии и фракции в райсовете.

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