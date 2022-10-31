На депутата-единоросса, сбившего мальчика и скрывшегося с места ДТП, возбудили уголовное дело

В отношении депутата Татарского района Сергея Мамонтова после ДТП в городе Татарск Новосибирской области возбудили уголовное дело, где он сбил 6-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом 31 октября сообщил региональный СК.
«Мужчина не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в центральную районную больницу», — говорится в сообщении.
В отношении депутата возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Также депутата арестовали на 11 суток по административному делу, сообщили в местной прокуратуре.