В Twitter планируют повысить стоимость подписки для верифицированных страниц

Компания Twitter собирается повысить плату за опцию Twitter Blue для владельцев верифицированных страниц с 4,99 долл. до 19,99 долл. в месяц, сообщает 31 октября интернет-портал The Verge.

По данным источников медиа, в соответствии с текущим планом, у таких пользователей будет 90 дней на оформление новой подписки. Иначе они потеряют свой голубой значок.



Илон Маск также поставил сотрудникам ультиматум: тех, кто работает над проектом, проинформировали, что данную функцию им необходимо ввести до 7 ноября, в противном случае они будут уволены.

