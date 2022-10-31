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    В Twitter планируют повысить стоимость подписки для верифицированных страниц

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    Компания Twitter собирается повысить плату за опцию Twitter Blue для владельцев верифицированных страниц с 4,99 долл. до 19,99 долл. в месяц, сообщает 31 октября интернет-портал The Verge.

    По данным источников медиа, в соответствии с текущим планом, у таких пользователей будет 90 дней на оформление новой подписки. Иначе они потеряют свой голубой значок.

    Илон Маск также поставил сотрудникам ультиматум: тех, кто работает над проектом, проинформировали, что данную функцию им необходимо ввести до 7 ноября, в противном случае они будут уволены.

    Ранее в своём Twitter он написал: «Весь процесс верификации сейчас пересматривается». При этом Маск не привёл каких-либо подробностей.

    Отметим, после проверки подлинности страницы рядом с именем пользователя появляется голубой значок. Согласно правилам соцсети, для прохождения проверки страница должна быть активной и связана с хорошо известным человеком или брендом.

    Как писала «Фонтанка» 28 октября, американский миллиардер Илон Маск возглавил Twitter. Перед завершением сделки бизнесмен заявил, что приобрел Twitter не для того, чтобы заработать денег, а в попытке помочь человечеству.

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