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    Появилось видео момента крушения моста в Индии, жертвами которого стали более 130 человек

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    Индийские СМИ опубликовали момент обрушения пешеходного моста через реку Маччу в штате Гуджарат в Индии. Как сообщает Times of India, погибли 132 человека, а по данным HDTV жертвами стали 141 человек.

    Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди.

    «Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой катастрофы», — говорится в сообщении президента России.

    Как сообщает India Today 30 октября, по данным местных властей, мост на реке Маччу был закрыт последние два года и открылся всего пять дней назад после ремонта. Власти Гуджарата объявили о выплатах в 4 млн рупий (около 3 млн рублей) семьям умерших, еще по 2 млн рупий (примерно 1,5 млн рублей) добавит правительство Индии. Пострадавшие получат по 50 000 рупий (около 37 000 рублей).

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