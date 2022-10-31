Индийские СМИ опубликовали момент обрушения пешеходного моста через реку Маччу в штате Гуджарат в Индии. Как сообщает Times of India, погибли 132 человека, а по данным HDTV жертвами стали 141 человек.
Появилось видео момента крушения моста в Индии, жертвами которого стали более 130 человек
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди.
«Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой катастрофы», — говорится в сообщении президента России.
Как сообщает India Today 30 октября, по данным местных властей, мост на реке Маччу был закрыт последние два года и открылся всего пять дней назад после ремонта. Власти Гуджарата объявили о выплатах в 4 млн рупий (около 3 млн рублей) семьям умерших, еще по 2 млн рупий (примерно 1,5 млн рублей) добавит правительство Индии. Пострадавшие получат по 50 000 рупий (около 37 000 рублей).
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