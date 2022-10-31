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    Пожар в доме Фокина оказался мощным: 100 «квадратов» тушили почти 2 часа

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    Ночной пожар в заброшенном доходном доме Фокина (Адмиралтейский район) был сильным. Его тушили почти два часа шесть пожарных расчётов.

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    Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, 31 октября в 00:04 поступил вызов на Мясную улицу, 3, в Коломне. Огонь охватил 100 квадратных метров. На место прибыли шесть пожарных машин и 24 человека личного состава МЧС. В 01:50 возгорание ликвидировали.

    читатель «Фонтанки» Александр

    «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

    По данным «Фонтанки», как минимум одна пожарная машина оставалась на месте до утра.

    Фото: Маргарита
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    Пожары в этой заброшке, признанной региональным памятником, происходят регулярно. Минувшей ночью «Фонтанке» о происшествии рассказали очевидцы. Они жаловались на едкий запах и отмечали, что сотрудникам МЧС пришлось снимать сетку и листы с окон, чтобы пробраться в здание.

    Фото: Маргарита

    Доходный дом на углу Мясной улицы и набережной реки Пряжки был построен в 1833 году. Как пишет издание «Канонер», в 2005 году здание признали аварийным и расселили. Власти планировали создать там социальный центр, однако от этой идеи отказались. В 2014 году дом признали памятником.

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