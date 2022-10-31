Очевидцы сообщают о пожаре в доходном доме Фокина

По словам горожан, сотрудникам МЧС пришлось снимать сетку и листы с окон, чтобы добраться до огня. Оказавшиеся неподалеку читатели также жалуются на едкий запах.



Доходный дом на углу Мясной улицы и набережной реки Пряжки был построен в 1833 году. Как пишет издание «Канонер», в 2005 году здание признали аварийным и расселили. Власти планировали создать там социальный центр, однако от этой идеи отказались. В 2014 году дом признали памятником. Неоднократно там происходили пожары.