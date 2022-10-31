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    Очевидцы сообщают о пожаре в доходном доме Фокина

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    Спасатели тушат заброшенный доходный дом Фокина на Мясной улице, 3. Об этом ночью 31 октября «Фонтанке» сообщили очевидцы.

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    По словам горожан, сотрудникам МЧС пришлось снимать сетку и листы с окон, чтобы добраться до огня. Оказавшиеся неподалеку читатели также жалуются на едкий запах.

    Доходный дом на углу Мясной улицы и набережной реки Пряжки был построен в 1833 году. Как пишет издание «Канонер», в 2005 году здание признали аварийным и расселили. Власти планировали создать там социальный центр, однако от этой идеи отказались. В 2014 году дом признали памятником. Неоднократно там происходили пожары.

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