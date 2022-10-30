«На прошлой неделе был ремонт, мы тоже в шоке». NDTV: Больше 90 человек погибли при обрушении моста в Индии

Число жертв при обрушении моста в западном индийском штате Гуджарат выросло до 91, семьдесят пострадавших госпитализированы, под водой могут оставаться десятки людей. Об этом 30 октября сообщает телеканал NDTV.
До этого местные власти говорили по меньшей мере о 60 погибших. Спасательные работы продолжаются. Zee News отмечает, что в районе нет электричества, что затрудняет поиск.
Мост на плотине Мачху рядом с городом Морби открыли после длительной реконструкции четыре дня назад. По данным NDTV, в момент ЧП на нём могли находится порядка 500 человек.
«Мост был отремонтирован на прошлой неделе. Мы тоже в шоке. Мы изучаем этот вопрос… Правительство берёт на себя ответственность за эту трагедию», – сказал государственный министр труда и занятости штата Гуджарат Бриджеш Мерья в интервью телеканалу.
Глава муниципалитета Морби подтвердил ранее появившуюся в индийских СМИ информацию, что мост после реконструкции открыли без сертификата пригодности от местных властей.
Семьям умерших пообещали выплаты в 4 млн рупий (около 3 млн рублей), ещё по 2 млн рупий (примерно 1,5 млн рублей) добавит правительство Индии. Пострадавшие получат по 50 000 рупий (около 37 000 рублей).