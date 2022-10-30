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    «На прошлой неделе был ремонт, мы тоже в шоке». NDTV: Больше 90 человек погибли при обрушении моста в Индии

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    4 комментария

    Число жертв при обрушении моста в западном индийском штате Гуджарат выросло до 91, семьдесят пострадавших госпитализированы, под водой могут оставаться десятки людей. Об этом 30 октября сообщает телеканал NDTV.

    До этого местные власти говорили по меньшей мере о 60 погибших. Спасательные работы продолжаются. Zee News отмечает, что в районе нет электричества, что затрудняет поиск.

    Мост на плотине Мачху рядом с городом Морби открыли после длительной реконструкции четыре дня назад. По данным NDTV, в момент ЧП на нём могли находится порядка 500 человек.

    «Мост был отремонтирован на прошлой неделе. Мы тоже в шоке. Мы изучаем этот вопрос… Правительство берёт на себя ответственность за эту трагедию», – сказал государственный министр труда и занятости штата Гуджарат Бриджеш Мерья в интервью телеканалу.

    Глава муниципалитета Морби подтвердил ранее появившуюся в индийских СМИ информацию, что мост после реконструкции открыли без сертификата пригодности от местных властей.

    Семьям умерших пообещали выплаты в 4 млн рупий (около 3 млн рублей), ещё по 2 млн рупий (примерно 1,5 млн рублей) добавит правительство Индии. Пострадавшие получат по 50 000 рупий (около 37 000 рублей).

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    Комментарии 4

    ost-2130 Окт 2022 в 22:33
    Треш как ой то, света нет, все под водой и что такое колличество человек одновременно делало на этом мосту? Полюбому еще и россияне там найдуться.
    +1−0
    piterez30 Окт 2022 в 22:23
    В 2014 году за один рубль давали 6 рупий, а сейчас уже почти 1 к 1ому. Прогресс.... Подняли Россиюшку с колен, так сказать...
    +2−1
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