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    В Индии рухнул мост. Минимум 60 погибших, в основном это женщины и дети

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    2 комментария

    Вантовый мост обрушился в индийском штате Гуджарат, в воскресенье вечером. Находящиеся на переправе люди рухнули в реку. Погибло минимум несколько десятков человек. Идет спасательная операция.

    Как сообщает India Today 30 октября, по данным местных властей, мост на реке Маччу был закрыт последние два года и открылся всего пять дней назад после ремонта. Министр здравоохранения штата Гуджарат Харш Сангхави сообщил, что в момент инцидента на нём находилось около 150 человек. По меньшей мере 60 человек погибли, многие получили ранения.

    Власти Гуджарата объявили о выплатах в 4 млн рупий (около 3 млн рублей) семьям умерших, еще по 2 млн рупий (примерно 1,5 млн рублей) добавит правительство Индии. Пострадавшие получат по 50 000 рупий (около 37 000 рублей).

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    Комментарии 2

    27993826430 Окт 2022 в 20:45
    Дружественное государство, без скорби даже читать не могу. Ну почему не Tower-bridge? Возможно, потому что руками построен?
    +0−1
    Slava_Rossii230 Окт 2022 в 20:37
    В Индии за погибшего власти платят по 4,5млн, а в Ейске, семьям погибших от падения самолёта, обещали 1млн.
    +1−0
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