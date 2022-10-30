В Индии рухнул мост. Минимум 60 погибших, в основном это женщины и дети

Вантовый мост обрушился в индийском штате Гуджарат, в воскресенье вечером. Находящиеся на переправе люди рухнули в реку. Погибло минимум несколько десятков человек. Идет спасательная операция.
Как сообщает India Today 30 октября, по данным местных властей, мост на реке Маччу был закрыт последние два года и открылся всего пять дней назад после ремонта. Министр здравоохранения штата Гуджарат Харш Сангхави сообщил, что в момент инцидента на нём находилось около 150 человек. По меньшей мере 60 человек погибли, многие получили ранения.
Власти Гуджарата объявили о выплатах в 4 млн рупий (около 3 млн рублей) семьям умерших, еще по 2 млн рупий (примерно 1,5 млн рублей) добавит правительство Индии. Пострадавшие получат по 50 000 рупий (около 37 000 рублей).